В регионе горят порядка двухсот строений

Страшная трагедия разразилась в Красноярском крае. Этот российский субъект охватил ряд возгораний. По имеющимся данным, сейчас в регионе горят порядка 200 строений. Огнем охвачено несколько пилорам, а также детский сад.



К сожалению, трагическое происшествие не обошлось без жертв. По информации авторов телеграм-канала Mash, уже известно о пяти погибших, среди которых два ребенка.

Сообщается, что массовое возгорание охватило регион из-за сильного ветра. Профильные службы бросили все силы на борьбу с огнем.

Сейчас специалисты могут бороться с возгораниями только наземными средствами. Из-за сложившихся условии использование авиации пока не представляется возможным. Для жителей региона готовят пункты временного размещения. В Красноярском крае введен режим чрезвычайной ситуации.

Позже также стало известно, что огнем охвачены более 50 жилых домов и надворных построек в соседней Кемеровской области. Строения горят в трех селах Тяжинского района Кузбасса.