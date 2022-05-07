Погибли дети: Красноярский край охватили пожары - видео

Погибли дети: Красноярский край охватили пожары - видео
Фото: www.pixabay.com
В регионе горят порядка двухсот строений

Страшная трагедия разразилась в Красноярском крае. Этот российский субъект охватил ряд возгораний. По имеющимся данным, сейчас в регионе горят порядка 200 строений. Огнем охвачено несколько пилорам, а также детский сад.

К сожалению, трагическое происшествие не обошлось без жертв. По информации авторов телеграм-канала Mash, уже известно о пяти погибших, среди которых два ребенка.

Сообщается, что массовое возгорание охватило регион из-за сильного ветра. Профильные службы бросили все силы на борьбу с огнем.

Сейчас специалисты могут бороться с возгораниями только наземными средствами. Из-за сложившихся условии использование авиации пока не представляется возможным. Для жителей региона готовят пункты временного размещения. В Красноярском крае введен режим чрезвычайной ситуации.

Позже также стало известно, что огнем охвачены более 50 жилых домов и надворных построек в соседней Кемеровской области. Строения горят в трех селах Тяжинского района Кузбасса.

Источник: МЧС Красноярского края ✓ Надежный источник
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