В Берлине планировали подорвать российских журналистов

В Берлине планировали подорвать российских журналистов
Фото: www.pixabay.com
В доме граждан РФ нашли очень похожий на бомбу предмет

Вопиющий случай произошел в Германии. По имеющимся данным, некие злодеи планировали осуществить теракт в отношении российских журналистов. Так, в доме, где проживают корреспонденты РИА "Новости" вместе с их семьями, нашли странный предмет, который, по мнению саперов, может являться самодельным взрывным устройством.

Таким образом, благодаря бдительности удалось предотвратить возможную попытку террористического акта против российских граждан, занимающихся освещением происходящих в стране событий. Резонансный инцидент произошел в столице Германии, Берлине.

По поводу возможной атаки на журналистов высказались в главном внешнеполитическом ведомстве нашей страны. Как подчеркнули в МИД, данные действия являются последствиями развязанной в западных государствах травли против российской прессы.

Посольство нашей страны в Германии направило немецкому МИД ноту с требованием тщательно расследовать скандальный инцидент. К делу уже подключены берлинские правоохранители.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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