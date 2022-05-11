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Молодой парень умер после удара током во время рыбалки в Домодедово. Он замахнулся удочкой, не заметив расположенные сверху электропровода. Об этом говорится в посте, опубликованном во "ВКонтакте".
"Его убило током прямо на глазах подруги", – сказано в публикации.
Как рассказал инженер-электрик Николай Воронов в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня", рыбачить рядом с ЛЭП категорически запрещено. Удочки часто делают из углепластика или карбона – такие материалы хорошо пропускают ток. Удар электричеством можно получить, просто находясь рядом с линией.
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