Рыбак погиб в Подмосковье от электроудара через удочку

Погибшему было 19 лет

Молодой парень умер после удара током во время рыбалки в Домодедово. Он замахнулся удочкой, не заметив расположенные сверху электропровода. Об этом говорится в посте, опубликованном во "ВКонтакте". 

"Его убило током прямо на глазах подруги", – сказано в публикации.

Как рассказал инженер-электрик Николай Воронов в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня", рыбачить рядом с ЛЭП категорически запрещено. Удочки часто делают из углепластика или карбона – такие материалы хорошо пропускают ток. Удар электричеством можно получить, просто находясь рядом с линией. 

Источник: ВКонтакте
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