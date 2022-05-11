В Румынии затонул корабль из России - озвучены две возможные причины

В Румынии затонул корабль из России - озвучены две возможные причины
Фото: pixabay.com
Инцидент произошел возле причала

В румынском порту Констанца пошла ко дну баржа, которая занималась перевозкой российского угля. Всего на борту было около 1 500 тонн топлива, которое затонуло вместе с судном, сообщает Digi24.

Баржа прибыла в порт из Германии и должна была далее отправиться в Сербию. Известно, что корабль принадлежал сербу. 

Издание сообщает, что судно начало постепенно наполняться водой. Рабочие пытались безуспешно ее откачать – в результате баржа затонула. Инцидент случился в непосредственной близости от причала. 

Румынское военно-морское управление заказало расследование произошедшего. Сейчас следствие рассматривает две версии: дефектная погрузка товара или появление трещины. 

Рабочие установили в порту ограничитель, чтобы уголь не попал в открытое море. Над водой, где затонул корабль, появились следы нефти. Румынская сторона уже связалась с владельцем судна, чтобы поднять его и затонувший товар из России.

Источник: Digi24
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