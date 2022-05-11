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В румынском порту Констанца пошла ко дну баржа, которая занималась перевозкой российского угля. Всего на борту было около 1 500 тонн топлива, которое затонуло вместе с судном, сообщает Digi24.
Баржа прибыла в порт из Германии и должна была далее отправиться в Сербию. Известно, что корабль принадлежал сербу.
Издание сообщает, что судно начало постепенно наполняться водой. Рабочие пытались безуспешно ее откачать – в результате баржа затонула. Инцидент случился в непосредственной близости от причала.
Румынское военно-морское управление заказало расследование произошедшего. Сейчас следствие рассматривает две версии: дефектная погрузка товара или появление трещины.
Рабочие установили в порту ограничитель, чтобы уголь не попал в открытое море. Над водой, где затонул корабль, появились следы нефти. Румынская сторона уже связалась с владельцем судна, чтобы поднять его и затонувший товар из России.
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