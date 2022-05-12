В результате инцидента пострадали несколько человек

Трагическое событие произошло на территории Хабаровского края. Как стало известно журналистам благодаря источникам в экстренных службах, на территории одного из пороховых заводов, расположенных в этом российском регионе, произошел взрыв.



Корреспонденты информационного агентства РИА "Новости" сообщают, что в результате взрыва погиб один человек. Информация о пострадавших уточняется. В ближайшее время сотрудники профильной службы разберутся в обстоятельствах произошедшего и установят причины трагедии.