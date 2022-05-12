Есть погибший: в Хабаровском крае взорвался пороховой склад

В результате инцидента пострадали несколько человек

Трагическое событие произошло на территории Хабаровского края. Как стало известно журналистам благодаря источникам в экстренных службах, на территории одного из пороховых заводов, расположенных в этом российском регионе, произошел взрыв.

Корреспонденты информационного агентства РИА "Новости" сообщают, что в результате взрыва погиб один человек. Информация о пострадавших уточняется. В ближайшее время сотрудники профильной службы разберутся в обстоятельствах произошедшего и установят причины трагедии.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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