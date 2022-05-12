Мужчину засняли на видео

Житель Одинцово решил заснять на камеру неадекватное поведение своего земляка. На ролике мужчина кидается на все подряд: разгромил кирпичами фару и лобовое стекло у двух авто, а до этого кидался на людей.

В описании к ролику, который загрузили в соцсети, автор спрашивает, как можно обезопасить себя и близких от таких неадекватов.

Подписчики выразили предположение, что нарушитель спокойствия на видео не отдавал себе отчета в происходящем, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".



