Неадекватный житель Одинцово решил покидаться кирпичами в автомобили

Мужчину засняли на видео

Житель Одинцово решил заснять на камеру неадекватное поведение своего земляка. На ролике мужчина кидается на все подряд: разгромил кирпичами фару и лобовое стекло у двух авто, а до этого кидался на людей.

В описании к ролику, который загрузили в соцсети, автор спрашивает, как можно обезопасить себя и близких от таких неадекватов.

Подписчики выразили предположение, что нарушитель спокойствия на видео не отдавал себе отчета в происходящем, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".


Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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