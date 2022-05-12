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Мужчину, обвиняемого в убийстве 17-летней свояченицы, признали виновным в инкриминируемом преступлении на основании вердикта присяжных заседателей.
Как отмечает источник, в 2019 году мужчина проник в частный дом в Домодедово. Послее ссоры с 17-летней свояченицей преступник нанес той колото-резаные ранения. Жертва скончалась на месте.
Обвиняемого приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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