Вердикт вынесли присяжные заседатели

Мужчину, обвиняемого в убийстве 17-летней свояченицы, признали виновным в инкриминируемом преступлении на основании вердикта присяжных заседателей.

Как отмечает источник, в 2019 году мужчина проник в частный дом в Домодедово. Послее ссоры с 17-летней свояченицей преступник нанес той колото-резаные ранения. Жертва скончалась на месте.

Обвиняемого приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".