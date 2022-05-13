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Правоохранительные органы задержали в Орехово-Зуево 27-летнюю девушку, угнавшую иномарку стоимостью в 450 тысяч рублей. Об этом сообщили в главке регионального МВД.
Как отмечает источник, в полицию обратился 34-летний мужчина, заявивший, что знакомая украла ключи и уехала на его автомобиле, припаркованном на улице.
Угонщицу удалось отследить по камерам. Оказалось, что дама уже ранее судима. Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
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