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Правоохранительные органы возбудили в Подмосковье уголовное дело по факту смертельного ДТП, произошедшего в Красногорском округе. Об этом сообщили в главке регионального МВД.
Как отмечает источник, на участке трассы "Глухово – Николо-Урюпино" иномарка сбила гражданина 2000 года рождения, пересекавшего дорогу по нерегулируемому пешеходу. Он скончался на месте от полученных травм, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Правоохранители установили авто и владельца машины. Злоумышленника разыскивают.
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