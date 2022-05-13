Устроивший смертельное ДТП в Подмосковье водитель скрылся с места происшествия

Возбуждено уголовное дело

Правоохранительные органы возбудили в Подмосковье уголовное дело по факту смертельного ДТП, произошедшего в Красногорском округе. Об этом сообщили в главке регионального МВД.

Как отмечает источник, на участке трассы "Глухово – Николо-Урюпино" иномарка сбила гражданина 2000 года рождения, пересекавшего дорогу по нерегулируемому пешеходу. Он скончался на месте от полученных травм, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Правоохранители установили авто и владельца машины. Злоумышленника разыскивают.

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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