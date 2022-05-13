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Подростки из Балашихи устроили массовую драку. Об инциденте позднее поведали в городской группе в социальных сетях. Очевидцы утверждают, что подростки подрались на спортивной площадке.
В один момент кое-кто из хулиганов упал на землю. Прохожие не успели вызвать полицию – толпа разбежалась, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Пользователей в социальных сетях возмутила сама массовость потасовки, равнодушие одних детей и жестокость других.
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