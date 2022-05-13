Школьники из Балашихи устроили массовую драку на спортивной площадке

Полицию вызвать не успели - подростки разбежались

Подростки из Балашихи устроили массовую драку. Об инциденте позднее поведали в городской группе в социальных сетях. Очевидцы утверждают, что подростки подрались на спортивной площадке.

В один момент кое-кто из хулиганов упал на землю. Прохожие не успели вызвать полицию – толпа разбежалась, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Пользователей в социальных сетях возмутила сама массовость потасовки, равнодушие одних детей и жестокость других.

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей