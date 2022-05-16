В Хабаровске сообщили о массовом минировании зданий

Мэрию и школы пришлось эвакуировать

В Хабаровске сообщили о "волне минирований" городских объектов по всему городу. Бомбы якобы находятся во всех школах, детских садах, вокзале, аэропорту и городской администрации. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Всех людей из перечисленных зданий эвакуировали, на место приехали сотрудники правоохранительных органов, передает РИА ФАН

Как сообщает RT, сведения о минировании оказались ложными.

Источник: Telegram • Требует проверки
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