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В Хабаровске сообщили о "волне минирований" городских объектов по всему городу. Бомбы якобы находятся во всех школах, детских садах, вокзале, аэропорту и городской администрации. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Всех людей из перечисленных зданий эвакуировали, на место приехали сотрудники правоохранительных органов, передает РИА ФАН.
Как сообщает RT, сведения о минировании оказались ложными.
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