В Подмосковье арестовали убийцу собственной матери

Страшное преступление произошло несколько дней назад

Ужасная трагедия потрясла жителей подмосковного Сергиева Посада. Там 28-летний россиянин в пьяном угаре поссорился с родительницей и напал на нее с ножом. Душегубцу предъявили обвинения и взяли под стражу.

Жертва злодея скончалась на месте. Отпрыск нанес родной матери много ударов ножом. 48-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

После совершенного злодеяния молодой человек позвонил отцу, а затем попытался скрыться с места преступления. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", убийцу удалось схватить, теперь его ждет суд.

Источник: ГСУ СКР по Московской области ✓ Надежный источник
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