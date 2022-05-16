Страшное преступление произошло несколько дней назад

Ужасная трагедия потрясла жителей подмосковного Сергиева Посада. Там 28-летний россиянин в пьяном угаре поссорился с родительницей и напал на нее с ножом. Душегубцу предъявили обвинения и взяли под стражу.



Жертва злодея скончалась на месте. Отпрыск нанес родной матери много ударов ножом. 48-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

После совершенного злодеяния молодой человек позвонил отцу, а затем попытался скрыться с места преступления. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", убийцу удалось схватить, теперь его ждет суд.