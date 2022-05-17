Леденящий душу инцидент произошел в Чечне

Сегодня, 17 мая, широкий резонанс получило устрашающее видео, на котором маленький медвежонок кусает молодую девушку. Сообщается, что неприятный инцидент произошел в столице Чечни, городе Грозном.



Хищного зверька использовали в качестве развлечения в одном из центральных парков чеченской столицы. Всем желающим предлагали сделать памятные фотографии с молодым медведем.

Прогуливающаяся в парке девушка решила сделать пару эффектных кадров и взяла медвежонка к себе на колени. Сначала косолапый с интересом обнюхивал лицо новой знакомой, что отдаленно даже походило на проявление ласки.

Однако в какой-то момент маленький хищник решил укусить проявившую к нему внимание женщину. В итоге зверь вцепился девушке в подбородок. Шокирующие кадры распространились по интернет-пространству.

Как сообщают журналисты, правоохранители уже приступили к доследственной проверке по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Медвежонка на время разборок забрали у нерадивой хозяйки и разместили в зоопарке.