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Управление ФСБ России по Дагестану провело контртеррористическую операцию на территории Ленинского района Махачкалы. Как отмечает источник, боевики планировали теракт на одном из городских объектов энергетики.
Бандитам, которых обнаружили у электроподстанции, предложили сдаться. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правопорядка. В ходе боеконтактка двоих боевиков нейтрализовали.
Как отмечает телеканал "МИР24", правовой режим КТО ввели в районе с 02:45 18 мая.
О планах Пекина разузнали американские журналисты