ФСБ нейтрализовала двух боевиков в Махачкале в ходе КТО

В ответ на предложение сложить оружие бандиты открыли огонь

Управление ФСБ России по Дагестану провело контртеррористическую операцию на территории Ленинского района Махачкалы. Как отмечает источник, боевики планировали теракт на одном из городских объектов энергетики.

Бандитам, которых обнаружили у электроподстанции, предложили сдаться. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правопорядка. В ходе боеконтактка двоих боевиков нейтрализовали.

Как отмечает телеканал "МИР24", правовой режим КТО ввели в районе с 02:45 18 мая.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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