Убийцу криминального авторитета ОПГ в Мытищах приговорили к девяти годам колонии

Мужчину спустя годы поймали в другом городе

Член организованной преступной группировки, совершивший убийство криминального авторитета в Мытищах в 2011 году, получил девять лет лишения свободы, сообщили в главке подмосковного СКР.

Как отмечает источник, в 2011 году фигурант вместе с соучастниками совершил убийство по указанию одного из воров в законе. Под обманным предлогом они предложили жертве приехать в столицу, после чего похитили и вывезли в Мытищи, где и совершили расправу, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Объявленного в федеральный розык фигуранта нашли в прошлом году в Санкт-Петербурге. Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима.

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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