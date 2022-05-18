Очевидцы возмущены поведением россиянина

Вопиющий случай произошел в подмосковном Красногорске. Там одна из местных жительниц пожаловалась на мужчину, который кидался из окна многоквартирного дома петардами.



Возмущенная россиянка сообщила, что помимо опасного поведения, мужчина позволил себе нецензурную брань, которая разносилась на всю улицу, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

В социальных сетях начали активно обсуждать скандальный инцидент. Некоторые предположили, что мужчина мог находиться в нетрезвом состоянии. Наиболее ответственные граждане заявили, что после такого нужно срочно обращаться к сотрудникам правоохранительных органов.