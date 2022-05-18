Резонансный инцидент произошел в Богородском горокруге

Необычные разборки в Московской области привлекли к себе внимание общественности. Так, в Богородском горокруге представитель похоронного бюро накинулся с кулаками на своего коллегу из другой компании.

Как сообщил очевидец потасовки, сотрудники морга решили разобраться с работником ритуальной организации за то, что он напомнил о праве местных жителей в рамках муниципального контракта оформить бесплатную доставку тела умершего родственника.

Молодой человек не позволил взять деньги с родственника, за что поплатился здоровьем. Избившие мужчину злодеи скрылись с места преступления.

Как сообщают очевидцы, частные агенты частенько пытаются силой доказать свое право на незаконное взимание денег с безутешных родственников, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".