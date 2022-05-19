14 человек погибли в ДТП в Мексике

Среди погибших и водитель

Автобус с рабочими потерял управление в штате Халиско Мексики, врезавшись в стену на шоссе. Погибли 14 человек.

Как отмечает источник, трагедия произошла из-за сбоя, который возник в тормозной системе. Водитель пытался остановить транспорт и врезался на обочине, передает телеканал МИР24.

Автобус перевозил персонал, который занимался производством ягод. Водитель скончался. На месте работают специальные службы.

Источник: МИР24 ✓ Надежный источник
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