Неизвестный обокрал частный дом в Одинцово на 27 миллионов рублей

Мужчина проник в жилье "путем свободного доступа"

В подмосковном Одинцово неизвестный проникнул в частный жилой дом и совершил крупную кражу. Всего он вынес 27 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Оперативникам удалось найти злоумышленника. Им оказался 45-летний житель Санкт-Петербурга, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Нарушителя заключили под стражу. За кражу в особо крупном размере ему грозит до 10 лет тюрьмы. 

Источник: ГУ МВД России по МО ✓ Надежный источник
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