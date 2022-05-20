Курс рубля
- "Парадоксальный рост": что ждет рубль в 2022 году
- Доллару есть куда падать: аналитик объяснила стремительное укрепление рубля
- Евро упал до 59 рублей впервые с 2015 года
860 новости
В подмосковном Одинцово неизвестный проникнул в частный жилой дом и совершил крупную кражу. Всего он вынес 27 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Оперативникам удалось найти злоумышленника. Им оказался 45-летний житель Санкт-Петербурга, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Нарушителя заключили под стражу. За кражу в особо крупном размере ему грозит до 10 лет тюрьмы.
О планах Пекина разузнали американские журналисты