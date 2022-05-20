Мужчина проник в жилье "путем свободного доступа"

В подмосковном Одинцово неизвестный проникнул в частный жилой дом и совершил крупную кражу. Всего он вынес 27 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Оперативникам удалось найти злоумышленника. Им оказался 45-летний житель Санкт-Петербурга, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Нарушителя заключили под стражу. За кражу в особо крупном размере ему грозит до 10 лет тюрьмы.