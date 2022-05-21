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Семья из пяти человек отравилась угарным газом в подмосковном городе Долгопрудный. Инцидент произошел в одной из квартир на Лихачевском шоссе.
Согласно приведенным данным, в результате отравления погибли четыре человека: женщина, ее двое детей и сестра. Мужчина пострадал, его госпитализировали.
Как указали в главном следственном управлении СК по Московской области, одному ребенку было два года, второму – одиннадцать лет. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
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