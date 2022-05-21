Семья из четырех человек погибла в Подмсковье от отравления угарным газом

Инцидентом заинтересовались в СК

Семья из пяти человек отравилась угарным газом в подмосковном городе Долгопрудный. Инцидент произошел в одной из квартир на Лихачевском шоссе.

Согласно приведенным данным, в результате отравления погибли четыре человека: женщина, ее двое детей и сестра. Мужчина пострадал, его госпитализировали.

Как указали в главном следственном управлении СК по Московской области, одному ребенку было два года, второму – одиннадцать лет. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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