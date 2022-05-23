В Якутске из-за паводка подтопило больше тридцати домов

В городе введен режим ЧС

Свыше тридцати домов подтоплены в Якутсе из-за паводка, сообщил глава города Евгений Григорьев.

Как указал чиночник, до особого распоряжения ввдене режим чрезвычайной ситуации, развернуты пункты временного размещения, пишет телеканал "МИР24".

Резкий подъем воды наблюдался в 23:00 22 мая по МСК, подтоплены 11 жилых домов.


Источник: МИР24 ✓ Надежный источник
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