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Свыше тридцати домов подтоплены в Якутсе из-за паводка, сообщил глава города Евгений Григорьев.
Как указал чиночник, до особого распоряжения ввдене режим чрезвычайной ситуации, развернуты пункты временного размещения, пишет телеканал "МИР24".
Резкий подъем воды наблюдался в 23:00 22 мая по МСК, подтоплены 11 жилых домов.
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