Фигуранта быстро разыскали

Правоохранительные органы задержали в Подмосковье 33-летнего жителя округа Ступино, похитившего двух коров стоимостью в 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в главке регионального МВД.

Как отмечает источник, обращение в полицию поступило от 70-летнего мужчины. Оперативники смогли быстро установить личность подозреваемого, который уже задержан, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Как отмечает источник, преступник проник в сарай, взломав замок на двери. Начато уголовное дело по статье "Кража".



