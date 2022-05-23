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Правоохранительные органы задержали в Подмосковье 33-летнего жителя округа Ступино, похитившего двух коров стоимостью в 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в главке регионального МВД.
Как отмечает источник, обращение в полицию поступило от 70-летнего мужчины. Оперативники смогли быстро установить личность подозреваемого, который уже задержан, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Как отмечает источник, преступник проник в сарай, взломав замок на двери. Начато уголовное дело по статье "Кража".
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