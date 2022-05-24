Подростки бомбили машины капитошками

В Московской области хулиганство молодых людей закончилось серьезным ущербом для запаркованной иномарки. Ребята обстреливали стоящие на парковке и проезжающие мимо машины так называемыми капитошками – пакетами с водой.



В итоге одна из таких "бомб" попала на люк иномарки и пробила его. Кроме того, местные жители отметили, что из-за действий хулиганов чуть не пострадал маленький ребенок.

Как напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня", материальную ответственность за ущерб, учиненный несовершеннолетними лицами, несут их родители. Таким образом, стражи порядка вскоре могут нагрянуть к мамам и папам хулиганов.