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В Московской области хулиганство молодых людей закончилось серьезным ущербом для запаркованной иномарки. Ребята обстреливали стоящие на парковке и проезжающие мимо машины так называемыми капитошками – пакетами с водой.
В итоге одна из таких "бомб" попала на люк иномарки и пробила его. Кроме того, местные жители отметили, что из-за действий хулиганов чуть не пострадал маленький ребенок.
Как напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня", материальную ответственность за ущерб, учиненный несовершеннолетними лицами, несут их родители. Таким образом, стражи порядка вскоре могут нагрянуть к мамам и папам хулиганов.
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