Несчастный выпал из окна

Страшная трагедия произошла в Московской области. Там местные представители правоохранительных органов выясняют обстоятельства ужасной гибели мужчины.



Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", по некоторым данным, покойный перед смертью пришел в гости к одному из обителей жилищного комплекса "Арт".

По неустановленным причинам, россиянин выпал из окна 18-го этажа. К сожалению, прибывшие на место происшествия медицинские сотрудники констатировали его смерть – от полученных травм несчастный мгновенно скончался. Обстоятельства произошедшего уточняются.