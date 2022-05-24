В Красногорске поход в гости закончился трагедией для мужчины

Несчастный выпал из окна

Страшная трагедия произошла в Московской области. Там местные представители правоохранительных органов выясняют обстоятельства ужасной гибели мужчины.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", по некоторым данным, покойный перед смертью пришел в гости к одному из обителей жилищного комплекса "Арт".

По неустановленным причинам, россиянин выпал из окна 18-го этажа. К сожалению, прибывшие на место происшествия медицинские сотрудники констатировали его смерть – от полученных травм несчастный мгновенно скончался. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
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