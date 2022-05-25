Неизвестный выкрал из частного дома в Подмосковье иконы на один миллион рублей

Нарушителя удалось задержать

Жительница Ступина сообщила, что в ее дом через окно проник неизвестный и украл иконы и компьютер. Сумму нанесенного ущерба оценили в 1 млн рублей, передает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Правоохранителям удалось поймать нарушителя. Им оказался 41-летний житель Домодедово – задержание, отметили в ведомстве, произвели сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области, ОМВД России по Ступино при поддержке бойцов "СОБР" Росгвардии.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Источник: ГУ МВД России по МО ✓ Надежный источник
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