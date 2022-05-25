Нарушителя удалось задержать

Жительница Ступина сообщила, что в ее дом через окно проник неизвестный и украл иконы и компьютер. Сумму нанесенного ущерба оценили в 1 млн рублей, передает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Правоохранителям удалось поймать нарушителя. Им оказался 41-летний житель Домодедово – задержание, отметили в ведомстве, произвели сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области, ОМВД России по Ступино при поддержке бойцов "СОБР" Росгвардии.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".