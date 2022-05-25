Безработный похитил автомобиль со стоянки с помощью эвакуатора

Машина принадлежала пенсионерке

В Подмосковье произошла кража автомобиля. Неизвестный похитил отечественное авто с неохраняемой стоянки в поселке Зеленый – сумма ущерба составила 50 тысяч рублей. 

С заявлением в местное МВД поступило от хозяйки, 84-летней жительницы населенного пункта. Следствию удалось установить, что злоумышленник смог угнать автомобиль с помощью эвакуатора. 

Подозреваемого удалось задержать, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Им оказался безработный 31-летний житель Балашихи. Его отпустили под подписку о невыезде до окончания разбирательств. 

Источник: ГУ МВД России по МО ✓ Надежный источник
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