Машина принадлежала пенсионерке

В Подмосковье произошла кража автомобиля. Неизвестный похитил отечественное авто с неохраняемой стоянки в поселке Зеленый – сумма ущерба составила 50 тысяч рублей.

С заявлением в местное МВД поступило от хозяйки, 84-летней жительницы населенного пункта. Следствию удалось установить, что злоумышленник смог угнать автомобиль с помощью эвакуатора.

Подозреваемого удалось задержать, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Им оказался безработный 31-летний житель Балашихи. Его отпустили под подписку о невыезде до окончания разбирательств.