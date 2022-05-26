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Один человек погиб при пожаре, который вспыхнул в жилой пятиэтажке подмосковного Раменского, сообщили в экстренных службах.
Согласно приведенным данным, в жилом доме раздался хлопок, затем вспыхнул пожар, пишет телеканал МИР24. На месте работает следственно-оперативная группа. Как пишет "Радио 1", в одной из квартир взорвался газ. Огонь перекинулся на верхние этажи.
По последним данным, пострадали семеро, включая двоих детей.
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