Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Раменском

Семеро пострадали

Один человек погиб при пожаре, который вспыхнул в жилой пятиэтажке подмосковного Раменского, сообщили в экстренных службах.

Согласно приведенным данным, в жилом доме раздался хлопок, затем вспыхнул пожар, пишет телеканал МИР24. На месте работает следственно-оперативная группа. Как пишет "Радио 1", в одной из квартир взорвался газ. Огонь перекинулся на верхние этажи.

По последним данным, пострадали семеро, включая двоих детей.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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