Женщина пожаловалась на соседей в Интернете

Жительница Орехово-Зуево пожаловалась на соседей, которые заставили своими велосипедами лестничную площадку. Женщина даже опубликовала фото, рассказав обо всем интернет-пользователям.

Горожанка считает, что соседи совершенно обнаглели – она порвала одежду, когда поднималась домой, и зацепилась за один из велосипедов.

Большинство комментаторов разделили негодование автора поста и посоветовали пожаловаться в управляющую компанию, либо в пожарную инспекцию. Ведь хранение таких вещей в местах общего пользования запрещено по соображениям безопасности и грозит штрафом, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".