Загородили весь дом: жительница Подмосковья пожаловалась на надоевших ей велосипедистов

Женщина пожаловалась на соседей в Интернете

Жительница Орехово-Зуево пожаловалась на соседей, которые заставили своими велосипедами лестничную площадку. Женщина даже опубликовала фото, рассказав обо всем интернет-пользователям.

Горожанка считает, что соседи совершенно обнаглели – она порвала одежду, когда поднималась домой, и зацепилась за один из велосипедов.

Большинство комментаторов разделили негодование автора поста и посоветовали пожаловаться в управляющую компанию, либо в пожарную инспекцию. Ведь хранение таких вещей в местах общего пользования запрещено по соображениям безопасности и грозит штрафом, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей