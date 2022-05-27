Площадт возгорания достигла 350 квадратов

На юге российской столицы по улице Котляровской загорелось производственное здание. Внутри строения находятся газовые баллоны, сообщили оперативные службы

Как пишет телеканал "360", спасатели пытаются потушить горящую кровлю. Общая площадь возгорания составляет примерно 350 квадратных метров.

Позднее стало известно, что пожар удалось ликвидировать. Сведений о пострадавших нет. В здании находились на хранении горюче-смазочные материалы.



