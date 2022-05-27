Родители переживают, что дело могут "замять"

В подмосковном детском садике воспитательница с 37-летним стажем избила двоих детей – мальчика и девочку. Об этом узнали родители, которые уже дома заметили синяки, шишки и ссадины на детях.

Как передает "Комсомольская правда", пострадавшие написали на воспитательницу заявление в полицию. Из учреждения ее уволили. После инцидента некоторые дети признались родителям, что женщина избивала и их, но без следов. Периодически от нее пахло алкоголем.

В Одинцово прокуратура проверяет информацию о случившемся, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". СК планирует опросить сотрудников и провести судмедэкспертизу.

Родители пострадавших детей переживают, что дело могут "замять", поскольку у воспитательницы один из родственников работает в правоохранительных органах.