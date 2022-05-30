Переодетый в старушку вандал испачкал "Мону Лизу" в Лувре – видео

Переодетый в старушку вандал испачкал "Мону Лизу" в Лувре – видео
"Мона Лиза", Леонардо да Винчи. Фото: www.pixabay.com
Бессовестный мужчина покусился на святое

Вопиющий случай произошел во Франции. Там наглый вандал пришел в культовый парижский Лувр и осуществил нападение на одно из лучших творений живописи – картину "Мона Лиза" руки легендарного Леонардо да Винчи.

Бессовестный вредитель хорошо продумал нападение. Мужчина решил прикинуться безобидной старушкой. Для того чтобы полностью усыпить бдительность окружающих, он также уселся в инвалидное кресло. Мол, пожилая дама на коляске вряд ли вызовет у кого-то подозрения.

В итоге в какой-то момент злодей швырнул кусок торта прямо в культурное достояние мирового уровня. После этого странный гражданин рассыпал рядом лепестки роз.

Сотрудники службы безопасности Лувра повязали правонарушителя на месте. К счастью, картина никак не пострадала – знаменитую "Джоконду" выставляют под пуленепробиваемым стеклом.

Известно, что вандалы уже несколько раз пытались прославиться за счет порчи легендарного полотна. В "Мону Лизу" кидали камнями и даже обливали серной кислотой.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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