Бессовестный мужчина покусился на святое

Вопиющий случай произошел во Франции. Там наглый вандал пришел в культовый парижский Лувр и осуществил нападение на одно из лучших творений живописи – картину "Мона Лиза" руки легендарного Леонардо да Винчи.



Бессовестный вредитель хорошо продумал нападение. Мужчина решил прикинуться безобидной старушкой. Для того чтобы полностью усыпить бдительность окружающих, он также уселся в инвалидное кресло. Мол, пожилая дама на коляске вряд ли вызовет у кого-то подозрения.

В итоге в какой-то момент злодей швырнул кусок торта прямо в культурное достояние мирового уровня. После этого странный гражданин рассыпал рядом лепестки роз.

Сотрудники службы безопасности Лувра повязали правонарушителя на месте. К счастью, картина никак не пострадала – знаменитую "Джоконду" выставляют под пуленепробиваемым стеклом.

Известно, что вандалы уже несколько раз пытались прославиться за счет порчи легендарного полотна. В "Мону Лизу" кидали камнями и даже обливали серной кислотой.