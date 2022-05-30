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Вопиющий случай произошел во Франции. Там наглый вандал пришел в культовый парижский Лувр и осуществил нападение на одно из лучших творений живописи – картину "Мона Лиза" руки легендарного Леонардо да Винчи.
Бессовестный вредитель хорошо продумал нападение. Мужчина решил прикинуться безобидной старушкой. Для того чтобы полностью усыпить бдительность окружающих, он также уселся в инвалидное кресло. Мол, пожилая дама на коляске вряд ли вызовет у кого-то подозрения.
В итоге в какой-то момент злодей швырнул кусок торта прямо в культурное достояние мирового уровня. После этого странный гражданин рассыпал рядом лепестки роз.
Сотрудники службы безопасности Лувра повязали правонарушителя на месте. К счастью, картина никак не пострадала – знаменитую "Джоконду" выставляют под пуленепробиваемым стеклом.
Известно, что вандалы уже несколько раз пытались прославиться за счет порчи легендарного полотна. В "Мону Лизу" кидали камнями и даже обливали серной кислотой.
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