Трое мужчин похитили жителя Подмосковья и шантажировали

Злоумышленников удалось задержать

В подмосковном поселке Вешки трое неизвестных посадили 26-летнего жителя Долгопрудного в его машину и увезли на территорию стройки. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по Московской области.

Мужчины удерживали пострадавшего в багажнике авто более часа, периодически избивая, после чего потребовали от него 180 тысяч рублей в качестве оплаты несуществующего долга. Затем его отпустили для поиска денег, но парень сразу же отправился в полицию, оставив вымогателям свой автомобиль за 1 млн рублей. 

Правоохранителям удалось задержать неизвестных. Ими оказались трое жителей Московского региона в возрасте от 32 до 36 лет. Потив них возбудили уголовные дела о вымогательстве и похищении человека, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Автомобиль изъяли. 

Источник: ГУ МВД России по МО ✓ Надежный источник
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