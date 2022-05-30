Злоумышленников удалось задержать

В подмосковном поселке Вешки трое неизвестных посадили 26-летнего жителя Долгопрудного в его машину и увезли на территорию стройки. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по Московской области.

Мужчины удерживали пострадавшего в багажнике авто более часа, периодически избивая, после чего потребовали от него 180 тысяч рублей в качестве оплаты несуществующего долга. Затем его отпустили для поиска денег, но парень сразу же отправился в полицию, оставив вымогателям свой автомобиль за 1 млн рублей.

Правоохранителям удалось задержать неизвестных. Ими оказались трое жителей Московского региона в возрасте от 32 до 36 лет. Потив них возбудили уголовные дела о вымогательстве и похищении человека, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Автомобиль изъяли.