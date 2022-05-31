Курс рубля
- "Парадоксальный рост": что ждет рубль в 2022 году
- Доллару есть куда падать: аналитик объяснила стремительное укрепление рубля
- Евро упал до 59 рублей впервые с 2015 года
860 новости
Такси на большой скорости влетело в отделение одного из банков на юго-западе Москвы. Инцидент произошел на проспекте Вернадского.
Согласно приведенным данным, машину вынесло на тротуар. Авто протаранило витрину кредитного учреждения, передает телеканал "МИР24".
Сотрудники правоохранительных органов допросили водителя. Мужчина сообщил, что у машины отказали тормоза. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
Прокуратура проводит проверку по факту ДТП, устанавливая обстоятельства инцидента.
О планах Пекина разузнали американские журналисты