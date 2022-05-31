Такси на огромной скорости влетело в отделение банка в Москве

Прокуратура проводит проверку инцидента

Такси на большой скорости влетело в отделение одного из банков на юго-западе Москвы. Инцидент произошел на проспекте Вернадского. 

Согласно приведенным данным, машину вынесло на тротуар. Авто протаранило витрину кредитного учреждения, передает телеканал "МИР24".

Сотрудники правоохранительных органов допросили водителя. Мужчина сообщил, что у машины отказали тормоза. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Прокуратура проводит проверку по факту ДТП, устанавливая обстоятельства инцидента.


Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник
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