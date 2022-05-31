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Работникам природоохранной службы Волоколамского лесничества удалось спасти от страшной гибели несколько маленьких лисят. Зверьки чуть не стали жертвами пала травы.
Профильные эксперты занимались тушением возгорания и в какой-то момент увидели на прогоревшем участке маленьких зверьков. К сожалению, из пяти лисят выжить удалось только троим.
Малышей уже взяли под опеку – лесничие позаботятся об их судьбе. Лисятам оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас их жизням ничто не угрожает, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Местных жителей попросили прекратить поджоги травяного покрова – такие действия приводят к мучительной смерти животных и птиц.
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