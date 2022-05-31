Животные могли стать жертвами пала травы

Работникам природоохранной службы Волоколамского лесничества удалось спасти от страшной гибели несколько маленьких лисят. Зверьки чуть не стали жертвами пала травы.



Профильные эксперты занимались тушением возгорания и в какой-то момент увидели на прогоревшем участке маленьких зверьков. К сожалению, из пяти лисят выжить удалось только троим.

Малышей уже взяли под опеку – лесничие позаботятся об их судьбе. Лисятам оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас их жизням ничто не угрожает, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Местных жителей попросили прекратить поджоги травяного покрова – такие действия приводят к мучительной смерти животных и птиц.