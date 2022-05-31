Юный "Рэмбо" поразил окружающих своим мастерством

Активное обсуждение вызвал ролик с агрессивным подростком, размещенный в интернет-пространстве. На кадрах молодой человек разбивает стекло автомобиля. Удивительно, но хулиганский поступок ему удалось осуществить без посторонних предметов.



На видеокамеру попал момент, когда парень бил рукой по автомобильному стеклу. При этом мощный удар привел к тому, что запаркованная в Котельниках машина получила серьезные повреждения – стекло разбилось.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", молодой человек уже задержан. Судя по всему, весь летний период у него уйдет на то, чтобы заработать деньги на возмещение ущерба.