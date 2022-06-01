Злоумышленников удалось задержать

Двое неизвестных проникли в продуктовый магазин в поселке Дрожжино. Они смогли открыть пластиковую дверь, вскрыть платежный терминал и выкрасть кассету с деньгами – всего там хранилось около 300 тысяч рублей.

Действовали злоумышленники при помощи топора, лома и отвертки. Однако преступление задумали неосторожно – их зафиксировали скрытые камеры, а правоохранители нашли на месте отпечатки пальцев.

Полицейским удалось их найти. Оказалось, что это двое мужчин в возрасте 25 и 33 лет, один из которых был судим ранее за кражу.

Всего задержанных подозревают в семи подобных преступлениях в Подольске, Красногорске, Мытищах, Истре и Пушкино. В общей сложности они нанесли ущерб на один миллион рублей, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Их заключили под стражу.