В результате инцидента пострадали 13 человек

Сегодня, 2 июня, в российской столице произошла большая трагедия. Пассажирский автобус врезался в остановку, расположенную на севере города.



В результате инцидента пострадали 13 человек. По имеющейся информации, мужчине, который управлял общественным транспортом, внезапно стало плохо. Из-за этого он потерял возможность контролировать движение автобуса. В итоге транспорт врезался в остановочный пункт. Лобовое стекло автобуса разбилось вдребезги. В интернет-пространстве уже появились первые снимки с места дорожно-транспортного происшествия.

Известно, что печальный инцидент произошел в 7 вечера на Ленинградском шоссе. В аварию попал автобус 851-го маршрута.



К счастью, во время наезда на остановку там никого не было. Пострадали только люди, находившиеся в салоне автобуса. Сейчас профильные эксперты оказывают им всю необходимую помощь.

Сотрудники дорожной полиции выясняют все детали и обстоятельства произошедшего.