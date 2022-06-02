Опубликованы страшные кадры аварии с автобусом в Москве

Опубликованы страшные кадры аварии с автобусом в Москве
Кадр: www.youtube.com
В результате инцидента пострадали 13 человек

Сегодня, 2 июня, в российской столице произошла большая трагедия. Пассажирский автобус врезался в остановку, расположенную на севере города.

В результате инцидента пострадали 13 человек. По имеющейся информации, мужчине, который управлял общественным транспортом, внезапно стало плохо. Из-за этого он потерял возможность контролировать движение автобуса. В итоге транспорт врезался в остановочный пункт. Лобовое стекло автобуса разбилось вдребезги. В интернет-пространстве уже появились первые снимки с места дорожно-транспортного происшествия.

Известно, что печальный инцидент произошел в 7 вечера на Ленинградском шоссе. В аварию попал автобус 851-го маршрута.

К счастью, во время наезда на остановку там никого не было. Пострадали только люди, находившиеся в салоне автобуса. Сейчас профильные эксперты оказывают им всю необходимую помощь.

Сотрудники дорожной полиции выясняют все детали и обстоятельства произошедшего.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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