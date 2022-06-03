Сильный пожар произошел утром в пятницу

Сегодня, 3 июня, в западной части Белокаменной загорелся бизнес-центр "Гранд Сетунь Плаза". Представители экстренных служб оперативно прибыли на место происшествия и приступили к борьбе с огнем и поиску пострадавших. Руководитель столичной администрации Сергей Собянин поручил незамедлительно направить на место трагедии 15 бригад станции скорой помощи и Центра экстренной медпомощи.



Благодаря быстрому реагированию и слаженности работы в короткие сроки возгорание удалось локализовать.

Прибывшие на место медицинские специалисты оказывают профессиональную помощь людям, которые пострадали при пожаре. Сотрудники экстренных служб эвакуировали из охваченного огнем здания 125 человек. Одному пострадавшему потребовалась профессиональная медицинская помощь, его отправили в центр Склифосовского.

Сейчас все столичные медучреждения полностью готовы к приему пациентов, если появится такая необходимость.