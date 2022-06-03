Буйная россиянка поставила на уши целый жилой комплекс в Подмосковье

Дамочка вела себя крайне неадекватно

Шумные соседи – настоящий бич жителей многоквартирных домов. Часто такие граждане странным поведением портят жизнь не только себе, но и всем вокруг. Резонансная история произошла в подмосковных Котельниках. Там на новую соседку ополчился целый дом.

Стоит отметить, что причина у граждан была весьма весомой. Как рассказывают в социальных сетях, женщина побила рекорд по неадекватности. Россиянка обратила на себя внимание на следующий день после того, как сняла квартиру в доме.

Дамочка разбила домофон, украла чужую собственность, устроила дебош и ломилась в двери к соседям, передает впечатления пострадавших граждан интернет-издание "Подмосковье сегодня". Позже выяснилось, что женщина страдает психологическим заболеванием, медики уже оказывают ей необходимую помощь.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
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