Десятилетнюю девочку в Пушкино насмерть придавило футбольными воротами

Возбуждено уголовное дело

Десятилетняя девочка в Пушкино погибла из-за насмерть придавивших ее футбольных ворот, сообщили в главке подмосковного управления СК.

Согласно приведенным данным, инцидент произошел в деревне Алешино. На ребенка рухнули ворота, которые располагались рядом с частными домами, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Ребенка госпитализировали с травмами, однако медики не смогли спасти ему жизнь. 

Возбуждено уголовное дело.


Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей