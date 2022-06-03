Возбуждено уголовное дело

Десятилетняя девочка в Пушкино погибла из-за насмерть придавивших ее футбольных ворот, сообщили в главке подмосковного управления СК.

Согласно приведенным данным, инцидент произошел в деревне Алешино. На ребенка рухнули ворота, которые располагались рядом с частными домами, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Ребенка госпитализировали с травмами, однако медики не смогли спасти ему жизнь.

Возбуждено уголовное дело.



