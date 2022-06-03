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Десятилетняя девочка в Пушкино погибла из-за насмерть придавивших ее футбольных ворот, сообщили в главке подмосковного управления СК.
Согласно приведенным данным, инцидент произошел в деревне Алешино. На ребенка рухнули ворота, которые располагались рядом с частными домами, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
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