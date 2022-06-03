При пожаре в московском БЦ спасли больше 10 человек

Четверых увезли в больницу

Сотрудники МЧС спасли свыше десяти человек бизнес-центра на западе Москвы, где произошел пожар, охвативший площадь в 1100 квадратов. 

Из здания эвакуировали 120 человек, четверым потребовалась госпитализация, передает телеканал "МИР24".

Очевидцы утверждают, что запаха гари в офисе не было. Многие подумали изначально, что кто-то "репетирует" тревогу, однако позднее выяснилось, что на первом этаже уже горит вовсю выход.

Городские власти распорядились принять все необходимые меры для ликвидации горения. На время тушения всю улицу перекрыли, передает "Радио 1".

Источник: МИР24 ✓ Надежный источник
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