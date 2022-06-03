Четверых увезли в больницу

Сотрудники МЧС спасли свыше десяти человек бизнес-центра на западе Москвы, где произошел пожар, охвативший площадь в 1100 квадратов.

Из здания эвакуировали 120 человек, четверым потребовалась госпитализация, передает телеканал "МИР24".

Очевидцы утверждают, что запаха гари в офисе не было. Многие подумали изначально, что кто-то "репетирует" тревогу, однако позднее выяснилось, что на первом этаже уже горит вовсю выход.

Городские власти распорядились принять все необходимые меры для ликвидации горения. На время тушения всю улицу перекрыли, передает "Радио 1".