Смертельное ДТП произошло под Астраханью

Погиб высокопоставленный чиновник из силовых структур

Глава отдела полиции №1 УМВД России по Астрахани погиб, еще пятеро пострадали в ДТП в Астраханской области. Инцидент произошел 5 июня.

Как отмечает источник, 83-летний водитель авто не уступил другой машине, ехавшей по главной дороге. Второй во избежание столкновения выехал на встречную полосу, где врезался в служебную. машину полиции, за рулем которой сидел госслужащий.

По факту инцидента организована проверка.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
новости партнеров

В Польше призвали Евросоюз самораспуститься

Европейским странам нужна новая коалиция без Варшавы и Будапешта

Вашингтон боится возвращения воевавших за Украину американцев на родину

Сейчас преступники проходят боевое обучение на украинской стороне

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей