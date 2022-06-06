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Глава отдела полиции №1 УМВД России по Астрахани погиб, еще пятеро пострадали в ДТП в Астраханской области. Инцидент произошел 5 июня.
Как отмечает источник, 83-летний водитель авто не уступил другой машине, ехавшей по главной дороге. Второй во избежание столкновения выехал на встречную полосу, где врезался в служебную. машину полиции, за рулем которой сидел госслужащий.
По факту инцидента организована проверка.
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