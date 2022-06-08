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Жительница подмосковного села Жаворонки поздно вечером решила взять для себя песка с детской площадки – ее заметили местные жители, сняв происходящее на видео и пожаловавшись в соцсетях.
"Страшнее всего, что часть общества оправдывает воровство под любым удобным предлогом", – говорится в посте.
Однако комментаторы осуждать женщину не стали. Они заявили, что автору видео попросту делать нечего.
При этом адвокаты напоминают, что за подобные нарушения жительницу можно привлечь к административной ответственности, поскольку песок считается городским имуществом, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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