Поступок женщины возмутил неравнодушных жителей

Жительница подмосковного села Жаворонки поздно вечером решила взять для себя песка с детской площадки – ее заметили местные жители, сняв происходящее на видео и пожаловавшись в соцсетях.

"Страшнее всего, что часть общества оправдывает воровство под любым удобным предлогом", – говорится в посте.

Однако комментаторы осуждать женщину не стали. Они заявили, что автору видео попросту делать нечего.

При этом адвокаты напоминают, что за подобные нарушения жительницу можно привлечь к административной ответственности, поскольку песок считается городским имуществом, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".