Жительница Одинцово украла песок с детской площадки

Поступок женщины возмутил неравнодушных жителей

Жительница подмосковного села Жаворонки поздно вечером решила взять для себя песка с детской площадки – ее заметили местные жители, сняв происходящее на видео и пожаловавшись в соцсетях.

"Страшнее всего, что часть общества оправдывает воровство под любым удобным предлогом", – говорится в посте. 

Однако комментаторы осуждать женщину не стали. Они заявили, что автору видео попросту делать нечего. 

При этом адвокаты напоминают, что за подобные нарушения жительницу можно привлечь к административной ответственности, поскольку песок считается городским имуществом, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
новости партнеров

Киев выставил Западу резкий ультиматум по вывозу зерна

Обеспечивать выход груза украинская сторона отказывается

Глобальная экономика окажется в коме в 2022 году: прогноз Всемирного банка

К пандемии присоединилась и Украина

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей