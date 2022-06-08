В ситуацию вмешался полицейский

Объектив дорожной камеры зафиксировал эпохальный бой между владельцем авто и водителем эвакуатора в Королеве. Ролик разлетелся по городским группам в социальных сетях.

В качестве рефери же пришлось выступать сотруднику дорожной автоинспекции. Как пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня", владелец авто мог выразить недовольство тем, что его транспорт пытаются увезти на штрафстоянку.

В итоге между мужчинами завязалась драка. Вскоре появился полицейский, который попытался разнять бойцов. Позднее конфликт закрыли – с помощью прохожего.



