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Объектив дорожной камеры зафиксировал эпохальный бой между владельцем авто и водителем эвакуатора в Королеве. Ролик разлетелся по городским группам в социальных сетях.
В качестве рефери же пришлось выступать сотруднику дорожной автоинспекции. Как пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня", владелец авто мог выразить недовольство тем, что его транспорт пытаются увезти на штрафстоянку.
В итоге между мужчинами завязалась драка. Вскоре появился полицейский, который попытался разнять бойцов. Позднее конфликт закрыли – с помощью прохожего.
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