Водитель не заметил перебегающего дорогу человека

В соцсетях жители Химок опубликовали видео с камер наблюдения, на котором показан момент аварии с легковым автомобилем и мужчиной. Машина сбила пешехода в тот момент, когда он переходил дорогу по зебре.

На кадрах видно, что авто не затормозило, когда на сфетофоре загорелся предупредительный сигнал. В это время перебегать дорогу бросился мужчина – водитель его не заметил, из-за чего человека сбили.

В комментариях публика отметила, что в любом случае в произошедшем виноват тот, кто был за рулем. Пешеход пострадал на специальном переходе, а на сфетофоре в этот момент горел желтый, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Какие травмы получил местный житель после инцидента неизвестно.