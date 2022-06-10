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Сотрудники правоохранительных органов Российской Федерации арестовали бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Митволя. Задержанный проходит по делу о хищении астрономической суммы.
По имеющимся в распоряжении журналистов данным, некогда высокопоставленного государственного служащего схватили в аэропорту Внуково. Господин Митволь собирался отправиться в Объединенные Арабские Эмираты, передает телеканал "360".
Сообщается, что задержанный подозревается в мошеннических действиях на сумму в 900 миллионов рублей.
Весьма вероятно, киевскому режиму осталось недолго