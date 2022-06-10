Мужчина разбил в здании окно

В Сергиево Посаде неизвестный попытался угнать иномарку и скрыться с места преступления. Об этом рассказали местные жители в соцсети, которые стали очевидцами произошедшего.

По их словам, злоумышленник сперва угнал черную "Toyota". После этого он решил спрятаться от правоохранителей в школе, находившейся пососедству – чтобы проникнуть в здание он разбил окно.

Люди в комментариях к посту рассказали, что этот же человек в этом же районе чуть не разбил два автомобиля на угнанной машине и едва не сбил человека.

Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", за содеянное ему грозит уголовная ответственность, если вину докажут. Также он обязан будет возместить нанесенный ущерб.