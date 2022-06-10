Угонщик машины в Подмосковье попытался сбежать от полиции через школу

Мужчина разбил в здании окно

В Сергиево Посаде неизвестный попытался угнать иномарку и скрыться с места преступления. Об этом рассказали местные жители в соцсети, которые стали очевидцами произошедшего. 

По их словам, злоумышленник сперва угнал черную "Toyota". После этого он решил спрятаться от правоохранителей в школе, находившейся пососедству – чтобы проникнуть в здание он разбил окно. 

Люди в комментариях к посту рассказали, что этот же человек в этом же районе чуть не разбил два автомобиля на угнанной машине и едва не сбил человека. 

Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", за содеянное ему грозит уголовная ответственность, если вину докажут. Также он обязан будет возместить нанесенный ущерб. 

Источник: ВКонтакте
новости партнеров

Польша нашла лазейку серьезно навредить русским военным на Украине

Варшава имеет свои интересы в Незалежной

Странная реакция главы Финляндии на слова Путина о Петре I удивила британскую прессу

Саули Ниинистё спешно покинул Швецию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей