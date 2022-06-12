Разлива продуктов удалось избежать

Неизвестные установили три взрывных устройства на брянском участке нефтепровода "Дружба" рядом с поселком Гулевка, который расположен в 40 километрах от российско-украинской границы. Инцидент произошел 11 июня.

Согласно приведенны данным, ранним утром того же дня прогремели три взрыва. Сработал сигнал, указывающий на потерю связи с задвижкой магистрали. Как пишет Baza, злоумышленники использовали для диверсии безоболочные взрывные устройства.

Как отмечает истчоник, один взрыв повредил трансформаторную подстанцию, где располагался энергоблок задвижки. Второй оставил воронку. Последний повредил защитную противоподкопную трубу, которая используется в качестве средства безопасности на режимных объектах и закапывается в землю.

Трубопровод не пострадал. Разлива нефти удалось избежать (с 24 февраля 2022 года магистраль законсервирована, однако внутри нее находится дизель).

В прошлом году злоумышленники подорвали газопровод в Крыму. Позднее выяснилось, что к диверсии причастны украинские спецслужбы.