Житель области взял пернатых малышей под свою опеку

Удивительный случай произошел в Московской области. Там во время строительства нового школьного стадиона рабочие поневоле стали убийцами птенцов редких орланов-белохвостов. Эти хищные птицы являются большой редкостью и нуждаются в защите.



К сожалению, три из пяти птенцов, вывалившихся из гнезд, погибли. При этом на выручку выжившим оперативно пришел житель подмосковного Одинцово. Мужчина забрал пернатых малышей домой и старается выкормить птенцов. В случае необходимости россиянин обязательно обратится к специалистам.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", представители строительной компании сильно расстроились из-за случившегося, так как не знали о наличии гнезд редких птиц на поваленных деревьях. В будущем они постараются быть более внимательными.