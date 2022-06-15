Житель Подмосковья сжег на Вечном огне мемориальный венок

Против злоумышленника возбудили уголовное дело

Неизвестный в подмосковном городе Куровское надругался над памятником солдатам, погибшим во времена Великой Отечественной войны. Его удалось задержать правоохранителям, сообщает пресс-служба ГУ МВД по МО. 

Подозреваемый бросил в Вечный огонь мемориальный венок. Как оказалось, нарушителем был 25-летний житель Люберец, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

В отношении парня возбудили уголовное дело. 

Источник: ГУ МВД России по МО ✓ Надежный источник
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