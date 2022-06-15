Против злоумышленника возбудили уголовное дело

Неизвестный в подмосковном городе Куровское надругался над памятником солдатам, погибшим во времена Великой Отечественной войны. Его удалось задержать правоохранителям, сообщает пресс-служба ГУ МВД по МО.

Подозреваемый бросил в Вечный огонь мемориальный венок. Как оказалось, нарушителем был 25-летний житель Люберец, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

В отношении парня возбудили уголовное дело.